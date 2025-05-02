Собянин: участниками волонтерских инициатив стали более 1,4 млн москвичей

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В течение 11 лет участниками волонтерских инициатив в Москве стали более 1,4 миллиона добровольцев, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с 2014 года в городе действует крупнейший в волонтерской сфере центр страны "Мосволонтер". Только на его сайте зарегистрировано более 285 тысяч человек.



Вместе с тем в столице работают волонтерские окружные центры "Доброе место". Они представляют собой пространство для встреч, мастер-классов и обучения и в настоящий период действуют в 8 округах. При этом Москва планирует открыть еще 4 таких центра, указал мэр.

Волонтеры принимают участие в десятках направлений. В частности, за 5 лет в организации патриотических мероприятий приняли участие свыше 70 тысяч добровольцев. Также волонтеры помогают развивать социальное направление, собирая гуманитарную помощь и работая с различными фондами.

Кроме того, благодаря добровольческим усилиям в 2024 году было организовано более 850 мероприятий, в том числе свыше 280 спортивных событий. Речь идет и о поддержке городских забегов, уточнил мэр.

Не менее значимым направлением является зооволонтерство. Добровольцы помогают приютам, занимаясь сбором корма и медикаментов.

Также в 2025 году был создан Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, указал Собянин. Заявки на участие в нем подали уже более 13 тысяч человек. Московские волонтеры примут участие в памятных акциях, которые пройдут в городе в мае и июне. Речь в том числе идет о "Линии памяти" и "Вахте памяти", указал мэр.

Ранее в Москве стартовал региональный этап Международной премии #Мывместе. Столичные волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций (НКО) представят свои социально значимые проекты. В 2025 году предусмотрены 11 номинаций.