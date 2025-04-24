Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на Зубовском бульваре волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.

Акция была придумана журналистами этого СМИ в марте 2005 года и превратилась в народную традицию. Она родилась как продолжение редакционного проекта "Наша Победа". В рамках него был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, а также собраны сотни историй людей о том, как их семей коснулась война. Слоган акции "Я помню. Я горжусь." появился как продолжение этих историй.

В 2025 году акцию приурочили к 80-летию Великой Победы, а сама георгиевская лента отмечает 20-летний юбилей. Для людей не только в России, но и за рубежом лента стала символом памяти, связи поколений и воинской славы, отметили журналисты.

В 2022 году законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Его можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти воинов России, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) презентовали оформленную к 9 Мая "Ласточку". Пассажиры смогут увидеть информацию о вкладе железнодорожников в Победу.

Также в "Ласточке" представлены экспозиции, посвященные "Дорогам Победы". Они рассказывают о поездах, на которых возвращались с фронта воины-освободители, и о вокзалах, где их встречали.