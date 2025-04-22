Вход в Музей Победы будет бесплатным 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи и гости столицы смогут посетить Музей Победы и его филиал – музей "Главные оружейные реликвии армии" (Музей "Г.О.Р.А.") бесплатно в День Победы, 9 мая. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу учреждения.

Культурные площадки также будут открыты все майские праздники – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Время их работы продлится с 10:00 до 22:00. При этом бесплатный вход будет доступен для многодетных семей и детей до семи лет.

В День Победы, в свою очередь, главное здание музея начнет работать в 10:00 и закончит в 20:00, филиал "Г.О.Р.А." будет ждать посетителей с 10:00 до 22:00.

В пресс-службе рассказали, что в праздничный период посетителей ждет специальная программа, включающая бесплатные концерты, спектакли и кинопоказы в рамках V Международного фестиваля правильного кино. Вместе с тем 7 мая гостей приглашают присоединиться к танцевальному флешмобу "Вальс Победы", который организуют у стен музея на Поклонной горе.

Еще одним сюрпризом в программе станет акция "Мы помним", в рамках которой у горожан будет возможность возложить цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, чтобы почтить память погибших в годы войны.

"Также всем желающим предлагают присоединиться к проекту "Лица Победы" и внести истории своих родных – фронтовиков и тружеников тыла – на вечное хранение в музей. Эти семейные истории можно будет увидеть и показать своим детям и внукам в мультимедийном зале "Лица Победы", – добавили в музее.

Ранее в галерее Ильи Глазунова открылась приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) выставка "Героям посвящается". На ней представлены произведения художников наивного искусства и советской графики, которые затрагивают темы победы в ВОВ. Сотрудник галереи Дарья Косынкина заявила, что некоторые работы авторов получили признание еще в 1970–1980-е годы.