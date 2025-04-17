Акция "Георгиевская лента" начнется в Москве 24 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная акция "Георгиевская лента", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, стартует в Москве 24 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках и возле станций метро. С 6 по 8 мая они присоединятся к акции "Улицы героев" и вручат жителям и гостям столицы письма-треугольники с описанием подвигов героев, расскажут о танкистах, летчиках, маршалах и генералах.

Акция "Вальс Победы" пройдет 6 мая у арки главного входа на ВДНХ, в рамках которой 400 студентов колледжей в образах 1940-х годов будут танцевать под песню "Майский вальс". Также в городе будет работать штаб по встрече ветеранов, самостоятельно прибывающих в Москву из других регионов страны.

Всего в мероприятиях к 9 Мая примут участие более 5 тысяч столичных волонтеров. Они возложат цветы к памятникам по всей Москве. Свою помощь они окажут и на самом знаковом событии в центре столицы – параде Победы на Красной площади.

Вместе с тем для участников проекта "Московское долголетие" подготовят пешеходные экскурсии ко Дню Победы. Прогулки адаптированы для людей старшего поколения и длятся не больше двух часов. Поучаствовать в них могут все желающие.

