Собянин: более 5 тыс волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 5 тысяч столичных волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы, 9 Мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в столице пройдут акции "Спасибо герою", "Героическая лента" и "Улицы героев". Также в городе будет работать штаб по встрече ветеранов.

Добровольцы встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания, раздадут георгиевские ленты, расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы, а также помогут желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО.

Кроме того, волонтеры возложат цветы к памятникам по всей Москве и примут участие в акции "Вальс Победы". Свою помощь они окажут и на самом знаковом событии в центре столицы – параде Победы на Красной площади.

Ранее центры "Госуслуг" и столичный Главархив открыли выставку "На пути к Великой Победе. Агитационные плакаты войны", которая проводится в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". На ней представлена коллекция агитационных плакатов, созданных в период с 1940 по 1946 год.

Посетители смогут подробно узнать о том, как разрабатывались работы, а также изучить информацию о самих художниках.

