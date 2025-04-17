Для участников "Московского долголетия" проведут экскурсии ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для участников проекта "Московское долголетие" подготовят пешеходные экскурсии весной. Их посвятят пасхальным традициям и Дню Победы, сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Одним из самых популярных направлений проекта "Московское долголетие" остается "Пеший лекторий". Участники узнают о жизни Москвы во время войны, быте жителей и его героях", – отмечается в сообщении.

Прогулки адаптированы для людей старшего поколения и длятся не больше двух часов. Поучаствовать в них могут все желающие. Выбрать группу и записаться в нее можно на портале mos.ru или в любом центре московского долголетия.

Ранее в центрах московского долголетия появились новые программы и единый календарь занятий. Пространства обустроены по единому принципу и оснащены всем необходимым – спортивными залами, кулинарными студиями, библиотеками, медиагостиными с компьютерами. Среди новинок в календаре занятий – ежедневные зарядки и занятия ритмикой, а также умные тренировки "Пойдем, послушаем!".

Расписание также учитывает запросы пожилых горожан – с утра физические упражнения, днем – интеллектуальная и познавательная деятельность, а вечером – культурная программа.

