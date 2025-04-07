В центрах московского долголетия открылся курс по сохранению психоэмоционального здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах московского долголетия появился курс "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния", направленный на сохранение когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В основе курса лежит технология, способная помочь в нормализации эмоционального фона, улучшении сна, повышении ясности мышления и стрессоустойчивости. Программа состоит из 10 занятий, во время которых используется нейрогарнитура, регистрирующая биоэлектрическую активность мозга.

Каждое занятие занимает всего 30 минут. Тренировка помогает снять симптомы эмоциональных нарушений, а также позволяет самому научиться регулировать активность своего мозга. Некоторые участники пилотной группы курса уже оценили его положительный эффект.

"В моменте действительно учишься слышать и понимать собственные эмоции и реакцию на них. Думаю, это очень хорошая профилактика заболеваний мозга. Сохранение его активности – забота не только о себе, но и о своих близких, поскольку именно она позволяет нам оставаться самостоятельными", – поделилась участница проекта Людмила Самойлова.

Программу разработали специалисты Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России и адаптировали в Центре когнитивного и психоэмоционального здоровья агентства специально для москвичей старшего возраста.

"На курсе "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния" после 10 занятий человек начинает сам довольно хорошо регулировать свои эмоции – выводить себя из тревожности или снимать стресс. То же самое происходит на курсе "Нейротренировки когнитивных навыков". Когда человек проходит его целиком, он прокачивает память, внимание и скорость мышления, а также учится оценивать свое состояние и видеть имеющиеся пробелы", – рассказал генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

Курс "Нейротренировки когнитивных навыков" сейчас проходят свыше 10 тысяч горожан старшего поколения. Занятия за компьютером длятся всего 20 минут, задания же специалисты подбирают индивидуально после персонального тестирования.

Программа поддержки психоэмоционального здоровья и сохранения когнитивных навыков пожилых людей стартовала в центрах московского долголетия 17 марта. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что специальные программы способствуют улучшению психологического состояния, помогают справиться с тревожностью, а также повышают устойчивость к стрессу, компенсируют симптомы субдепрессии и депрессии и помогают в борьбе с другими психологическими проблемами.