Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на лекции по финансовой грамотности

Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на курс лекций по финансовой грамотности. Людям старшего возраста расскажут о том, как не стать жертвами мошенников и как можно сэкономить на покупках и оплате коммунальных услуг.

Лекции будут проходить по понедельникам в центре московского долголетия "Москворечье-Сабурово". В остальных центрах организуют трансляцию, участники смогут задать вопросы специалистам через модератора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.