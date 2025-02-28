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28 февраля, 08:00

Общество

Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на лекции по финансовой грамотности

Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на лекции по финансовой грамотности

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Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на курс лекций по финансовой грамотности. Людям старшего возраста расскажут о том, как не стать жертвами мошенников и как можно сэкономить на покупках и оплате коммунальных услуг.

Лекции будут проходить по понедельникам в центре московского долголетия "Москворечье-Сабурово". В остальных центрах организуют трансляцию, участники смогут задать вопросы специалистам через модератора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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