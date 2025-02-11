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11 февраля, 11:30

Общество

Москвичам напомнили про рубрику "Что вообще происходит"

Москвичам напомнили про рубрику "Что вообще происходит"

Высокое атмосферное давление в Москве и Петербурге вызвало сбои в работе техники

Москва 24 запустила опрос в преддверии Дня всех влюбленных

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Москвичи получили около 50 млн продуктовых наборов на молочных кухнях

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"Утро": влажность воздуха в Москве составит 59% 11 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 766 мм ртутного столба 11 февраля

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 2 м/с 11 февраля

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей. Если вы стали свидетелем аварии, пожара или другого происшествия – снимайте видео и присылайте в редакцию.

Кадры должны быть горизонтальными. Авторы самых интересных видео получат призы, победителей объявят в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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