Москвичам напомнили про рубрику "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей. Если вы стали свидетелем аварии, пожара или другого происшествия – снимайте видео и присылайте в редакцию.

Кадры должны быть горизонтальными. Авторы самых интересных видео получат призы, победителей объявят в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.