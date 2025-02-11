11 февраля, 11:30Общество
Москвичам напомнили про рубрику "Что вообще происходит"
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей. Если вы стали свидетелем аварии, пожара или другого происшествия – снимайте видео и присылайте в редакцию.
Кадры должны быть горизонтальными. Авторы самых интересных видео получат призы, победителей объявят в конце месяца.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.