"Известия": валентинки вызывают смущение у 63% женщин

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Валентинки вызывают смущение у 63% женщин и 48% мужчин, показали результаты опроса, с которыми ознакомилась газета "Известия".

В ходе исследования также удалось выяснить, что действительно обменивались открытками на День всех влюбленных только 27% опрошенных. При этом женщины получали такие знаки внимания вдвое чаще, чем мужчины. Соотношение составило 34% против 17%.

При этом многие респонденты рассказали, что испытывали при получении валентинок азарт и желание угадать отправителя (56,5% опрошенных). Также удалось установить, что девушки чаще проявляли интерес к личности отправителя. В данном случае соотношение составило 35% против 28% у представителей мужской половины. Раздражение в связи с этой традицией испытывали только 2% опрошенных.

Вместе с тем половина опрошенных мужчин никогда не получала валентинки в школьный период. Из числа женщин открытки не дарили каждой третьей. При этом 58% респондентов завили, что получали открытки. Из числа тех, кто не получал валентинки, более половины в дальнейшем так и не начали отмечать День святого Валентина.

Тем не менее со временем отношение к празднику у многих менялось. На данный момент только четверть из респондентов проявляет равнодушие к этому дню. Выяснилось, что 33% опрошенных вплоть до настоящего времени не отмечают этот праздник. При этом 67% были бы не против делать в этот день романтические шаги.

Также 41% опрошенных заявили, что идеальным Днем всех влюбленных для них стал бы романтический вечер. Выбор в пользу небольших презентов сделали 33% опрошенных. При этом 17% респондентов дарят валентинки всем своим близким, а 31% предпочитают не замечать этот день.

Также организаторы исследования выявили связь между возрастом человека и его пожеланиями относительно этой даты. Удалось установить, что люди 18–30 лет чаще отдают предпочтения цветам, открыткам и романтическим свиданиям в качестве подарков. При этом те, кто старше 35 лет, относятся к этому празднику как формальности и отправляют валентинки в соцсетях.

Вместе с тем половина россиян, не состоящих в отношениях, уверены, что этот праздник никак не связан с ними. Тем не менее 34% таких людей продолжают отправлять друзьям шуточные валентинки, а 8% делают рассылку для всех своих близких. При этом только 7% из таких респондентов дарят кому-то цветы или сладости. Также выяснилось, что женщины в два раза чаще поздравляют близких, если не состоят в отношениях, а одинокие мужчины чаще всего не реагируют на праздник.

Кроме того, установлено, что молодежь 18–24 лет активно отправляет друзьям валентинки и не видит причин игнорировать этот праздник, даже в случае отсутствия второй половинки. При этом респонденты от 25 до 40 лет без отношений чаще заявляют, что в таком случае этот праздник им не интересен.

На этом фоне люди, которые состоят в серьезных отношениях, почти втрое чаще проявляют заботу в этот день. Например, 8% опрошенных, несколько раз состоявших в длительных отношениях, поздравляют дорогих им людей цветами, в то время как те, у кого не было подобного опыта, выбирают этот вариант лишь в 3% случаев.

В преддверии Дня всех влюбленных цена букета цветов в Москве выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость небольшого букета на 14 февраля составляет три тысячи рублей. Символом любви остаются красные розы, которые чаще всего дарят на этот праздник.

