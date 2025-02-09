Специальная программа в честь Дня влюбленных пройдет на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Познавательную и развлекательную программу подготовили на ВДНХ в честь Дня влюбленных, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в пятницу, 14 февраля, на катке ВДНХ с 17:00 до 21:00 будут проводиться танцевальные мастер-классы. Также там организуют тематическую фотозону и проведут интерактивное мероприятие "Любовь с первого взгляда". Кроме того, во время сеанса ночного катания гости смогут взять на прокат коньки с подсветкой.

В тот же день в 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" можно будет посетить тематическую экскурсию "Любовь во Вселенной". Там гостям расскажут о космонавтах, которые решили пожениться, первой свадьбе в космосе, а также об истории павильона "Космос".

Вместе с тем в павильоне № 1 "Центральный" в 17:00 будет открыта обзорная экскурсия, посвященная живописным и скульптурным произведениям из фондов Третьяковской галереи. В экспозиции будут представлены работы художников ХХ века, в том числе Александра Дейнеки, Евгения Вучетича, Веры Мухиной, Александра Виноградова, Владимира Дубосарского, и современных авторов.

Также в честь праздника будет организована тематическая экскурсия "Мужские и женские образы на ВДНХ", в рамках которой посетителям расскажут о семейных и творческих союзах, имеющих отношение к главной выставке страны. Также гости смогут узнать о молодых героях, изображенных на барельефах, в произведениях скульптуры и монументальной живописи ВДНХ.

Кроме того, осмыслить тему любви предложит государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева. Посетители узнают, как ее проявляют представители живой природы.

Также в период с 14:00 до 16:00 гости могут побывать на мастер-классе по созданию поздравительной открытки из бумаги. При этом на 15:00 запланирована экскурсия "Щедрые животные", в рамках которой посетителям представится возможность узнать, как животные в брачный период преподносят друг другу подарки.

Вместе с тем на протяжении февраля в столице проводятся фестивали "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". В их рамках гости могут побывать на различных мероприятиях. Так, посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.