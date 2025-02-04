Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ установил рекорд по посещаемости за 7 лет

Фото: stroi.mos.ru

В течение января 2025 года павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили 36,8 тысячи человек. Это число стало самым высоким январским показателем с момента его открытия, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент градостроительной политики.

В январе 2024 года количество посетителей макета превысило 28,8 тысячи, а за год до этого достигло своего предыдущего пика – 32,3 тысячи, рассказал глава департамента Владислав Овчинский.

"Выставочное пространство привлекает внимание жителей столицы и туристов не только благодаря детальной проработке зданий на макете, но и интерактивным возможностям, которые позволяют управлять подсветкой и рассматривать знаковые объекты города в 40-кратном увеличении", – отметил он.

Также возрастающая посещаемость выставки объясняется светотехническими шоу, которые проводятся на ней. Ежедневно там транслируется 10 тематических шоу. При этом в январе посетители смогли увидеть 471 представление, в ходе каждого из которых использовались широкоформатный бесшовный экран, многоканальная звуковая система и многоуровневая системы подсветки самого макета.

По словам Овчинского, экспозиция снискала популярность среди образовательных учреждений и иностранных делегаций. В январе на ней побывали свыше 2,6 тысячи учащихся, которые приехали более чем из 140 российских школ, колледжей и вузов. Кроме того, макет увидели 34 делегации из разных стран. Для них в павильоне были организованы 56 обзорных и тематических экскурсий, а также состоялись 38 интерактивных викторин, в которых поучаствовали более 800 человек.

При этом в 2024 году гостями музейного города ВДНХ стали 4 миллиона человек. Это на 60% больше, чем в 2023 году, рассказал ранее Сергей Собянин. Он напомнил, что музейно-выставочный кластер состоит из свыше 30 объектов. В прошлом году специалисты продолжили реставрационные работы исторических павильонов, а также создали новые пространства, предназначенные для образования и отдыха.