Экономист Сафонов: в России нет необходимости в продуктовых карточках

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В России нет дефицита товаров, в связи с которым можно было бы ввести продуктовые карточки, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24.

Однако в некоторых субъектах экспериментировали с различными карточками и продолжают это делать. Сафонов отметил, что в столице есть карты москвича, которые позволяют совершать бесплатный проезд. По его словам, наполнение карточек в каждом субъекте зависит от его бюджета и возможностей.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Экономика этих карточек достаточно сложная. Естественно, нужно определить, на какую сумму они должны быть. Кроме того, следует ограничивать номенклатуру товаров и искать поставщиков, которые согласятся продавать их со скидкой.

Эксперт считает, что малоимущим нужны дополнительные деньги, поэтому нет разницы, в какой форме их выдадут – карточкой или деньгами.

Возобновить в России выдачу продуктовых социальных карт предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщал "Абзац".

Люди, которые испытывают трудности, в любом случае будут уверены, что у них есть все необходимое для жизни, продукты и товары, без которых не обойтись, отметил депутат.

В свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поддержал инициативу. Он подчеркнул, что данная мера помогла бы примерно 18 миллионам россиян, передает "Московский комсомолец".

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в регионе могут ввести продуктовые социальные карты. Их разработкой планируется заняться в 2025 году.

По его словам, такая карта уже работала в области непродолжительное время. Теперь она будет направлена на незащищенные категории граждан. Они смогут покупать необходимые продукты.

