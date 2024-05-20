QR-код для получения продуктов на молочной кухне появился в ЭМК столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

QR-код заказа для получения продуктов на молочной кухне появился в электронной медицинской карте (ЭМК) в разделе "Моя молочная кухня". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в разделе можно ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, их перечнем и графиком работы молочно-раздаточных пунктов (МРП).

Ракова уточнила, что в Москве работает более 200 молочных кухонь, часть из которых уже отремонтировали. Кроме того, у московских семей есть возможность дистанционно подать заявление на бесплатное молочное питание и заказать его на mos.ru.

Заммэра дополнила, что получить продуктовый набор можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты. Новая возможность доступна и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Сервисы для вас".

Ранее Ракова рассказала о ремонте 26 молочно-раздаточных пунктов в рамках столичной программы обновления. Всего в 2023 году провели реконструкцию 35 таких пунктов. В помещениях установили новые окна и двери, сантехнику, а также новые системы пожарной безопасности и кондиционирования.

