Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отремонтировали еще 26 молочно-раздаточных пунктов в рамках городской программы обновления. Всего в 2023 году была проведена реконструкция 35 таких пунктов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По аналогии с программой обновления амбулаторного фонда города мы ремонтируем и молочно-раздаточные пункты, не просто ремонтируя помещения, но и внедряя современные решения в области организации пространства. Благодаря этому горожане могут получать бесплатные продукты в комфортных условиях", – рассказала заммэра.

По словам Раковой, в программу ремонта на 2023 год внесен 61 молочно-раздаточный пункт. Она уточнила, что 23 молочные кухни были реконструированы в предыдущие пару лет. В настоящее время по новому стандарту работают 58 пунктов, добавила заммэра.

Она рассказала, что семь обновленных пунктов находятся на северо-востоке Москвы, по четыре – на востоке и юге, по три – на юго-востоке и северо-западе, два пункта располагаются в центре столицы. Кроме того, по одному отремонтированному пункту находится в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО. Общая площадь молочно-раздаточных пунктов составляет свыше 2,7 тысячи квадратных метров.

Согласно новому стандарту, в помещениях установили новые окна и двери, сантехнику, а также новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Помещения пунктов отделали самыми современными материалами. Помимо этого, специалисты выдержали стилистику в соответствии с детскими поликлиниками, которые также отремонтированы по новому стандарту.

В обновленных пунктах создали единую систему навигации, в том числе установили фасадные таблички с информацией, а внутри разместили маркеры стоек "Пункт выдачи" и функциональных помещений. Все работы проводит Депздрав столицы. Во время проведения работ молочное питание горожане могут забирать по другим адресам, выбрав на mos.ru.

Сейчас в Москве работают свыше 200 молочно-раздаточных пунктов, где бесплатное питание могут получить беременные женщины, дети младше трех лет, дети из многодетных семей, не достигшие 7 лет, дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, дети с инвалидностью. Услугой могут воспользоваться те, кто прикреплен к городской поликлинике, женской консультации, имеет постоянную регистрацию в Москве, действующий или временный полис ОМС, выданный в столице.

В апреле 2023 года Сергей Собянин рассказал, что на молочных кухнях Москвы с начала этого года выдали бесплатно больше 13 миллионов продуктовых наборов. Мэр отмечал, что с 2022 года все продукты закупаются по офсетному контракту, благодаря чему москвичам поступают свежие и качественные продукты. По словам градоначальника, с прошлого года город наладил собственное производство сухих смесей.