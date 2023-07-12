Девять молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В начала этого года в столице отремонтировали девять молочно-раздаточных пунктов, восемь из которых открылись для посетителей в этом месяце. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному – в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО и СЗАО. Общая площадь объектов составляет свыше 730 "квадратов". В общей сложности в программу ремонта включен 61 молочно-раздаточный пункт.

"Еще 23 молочные кухни мы отремонтировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работает уже 32 пункта. Особое внимание направлено на повышение комфорта сотрудников и жителей, которые приходят для получения бесплатных продуктов питания", – поделилась Ракова.

По словам вице-мэра, в пунктах появились новые окна и двери, сантехника. Там установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования, а внутреннюю отделку специалисты выполнили из современных материалов. Помещения оснастили удобной мебелью.

В пунктах также организовали единую систему навигации. Все мероприятия проводит департамент здравоохранения Москвы. Во время ремонтных работ москвичи смогут забирать продукцию по другим адресам, уточнила Ракова.

Сейчас в городе есть свыше 200 молочно-раздаточных пунктов. Их можно посетить с 06:30 до 15:00. На бесплатное питание могут рассчитывать беременные женщины, дети младше трех лет, кормящие матери детей до шести месяцев, ребята из многодетных семей до семи лет, а также подростки младше 15 лет с хроническими заболеваниями и несовершеннолетние с инвалидностью.

В апреле Сергей Собянин рассказал, что на молочных кухнях Москвы выдали бесплатно свыше 13 миллионов продуктовых наборов. Он напомнил, что с 2022-го все товары город приобретает по офсетному контракту, благодаря чему горожанам поступают свежие и качественные продукты.

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