Каждую девятую тонну колбасы производят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предприятия по производству колбасных изделий выпустили около 300 тысяч тонн продукции в 2022 году. Каждая девятая тонна объема производимых в России колбасных изделий приходится на столицу, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"По итогам 2022 года столичные компании нарастили объем производства такой продукции на 9,1% по сравнению с показателями 2021-го. Так, они изготовили 278,7 тысячи тонн колбасных изделий", – приводит пресс-служба слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Более чем на 20 столичных предприятиях работают порядка 14 тысяч человек. В стенах заводов производят колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, нарезки и другую продукцию.

Одними из крупнейших столичных производителей колбасной продукции являются Черкизовский, Дымовский и Царицынский мясоперерабатывающие заводы. Предприятия имеют статус промышленных технопарков, что позволяет получить им налоговые льготы. Для предприятий со статусом промышленного комплекса региональная часть налога на прибыль составляет 13,5 вместо 17%, вдвое меньше налог на имущество, на 80% снижен земельный налог.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что Черкизовский мясоперерабатывающий завод направил сэкономленные средства на обновление имеющегося и закупку нового оборудования. В 2022 году на предприятии выпустили 115 тонн продукции.

В рамках антикризисной поддержки столичных компаний Сергей Собянин принял решении об автоматическом продлении статусов компаний.

Ранее город заключил с инвестором офсетный контракт, на основе которого предприятие наладит в Москве выпуск абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение десяти лет. Минимальный объем инвестиций в производство по условиям договора составляет 300 миллионов рублей. При этом город будет ежегодно закупать у предприятия продукции на 11,7 миллиарда рублей.



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