Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город заключил с инвестором офсетный контракт, на основе которого предприятие наладит в Москве выпуск абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение десяти лет. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Минимальный объем инвестиций в производство по условиям договора составляет 300 миллионов рублей. Москва при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку не менее 44 миллионов единиц продукции на 11,7 миллиарда рублей", – поделился Ефимов.

В конкурсе инвесторов победителем стала компания "Вип Камилла". Под реализацию договора ей выделят область на территории индустриального парка "Руднево" в районе Косино-Ухтомском. Специалисты начнут подготовку подгузников уже в этом году, а в следующем приступят к пеленкам.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, город хочет заключить еще около десяти контрактов по вопросу поставок препаратов, медицинских материалов и другой продукции. Кроме того, столица обсуждает предложения по формированию офсетов на услуги.

В свою очередь, гендиректор компании "Вип Камилла" Уйгар Учар подчеркнул, что на завод поставят самое актуальное оборудование, которое соответствует выпуску высококачественной продукции.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти проведут конкурс на заключение офсетного контракта на поставку онкопрепаратов. Решение поможет более чем на 80% обеспечить москвичей необходимыми препаратами российского производства.

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