Москва ввела в эксплуатацию 200 тыс кв м производственных объектов по итогам 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

По итогам прошлого года в столице ввели в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров производственных объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В прошлом году город выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 20 промышленно-производственных объектов. Среди них – предприятия по выпуску кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой востребованной продукции", – отметил он.

По словам вице-мэра, на данных заводах будет реализовано свыше трех тысяч новых рабочих мест.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что в Зеленограде на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" стартовала первая линия завода по производству лекарственных препаратов. Также там открыли кластер для разработки средств измерения температуры.

Кроме того, специалисты ввели 16 корпусов индустриального парка "Руднево". Там создадут производство высокотехнологичных товаров.

Ранее Ефимов рассказал, что завод в Москве будет ежегодно выпускать до 6,5 миллиона кузовных деталей для кроссоверов. Согласно условиям соглашения, предприятие начнет производить 106 различных компонентов кузова для популярных китайских машин.

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