Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва благодаря офсетному контракту сможет самостоятельно обеспечить сухими смесями собственные молочные кухни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В Москве наладили собственное производство сухих молочных смесей. <...> Решить важную для столицы задачу помог офсетный контракт", – написал мэр.

Он напомнил, что офсетный контракт подразумевает, что инвестор вкладывает деньги в создание или модернизацию производства, а города затем закупает у такого предприятия продукцию.

Всего в рамках контракта в прошлом году молочные кухни столицы получили порядка 50 тысяч тонн продукции, в том числе сухие смеси, каши, пюре, а также соски и другое.

В 2022 году в столице после ремонта открылись восемь молочно-раздаточных пунктов. Они выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками. Заработали в том числе пункты на улице Сокольнический Вал, Перекопской улице, на Щелковском шоссе, на Туристской и других улицах.



Собянин: в Москве налажено собственное производство сухих молочных смесей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!