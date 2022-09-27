В Москве открылись восемь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице отремонтировали еще восемь молочно-раздаточных пунктов, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам представителя мэрии, четыре обновленных объекта находятся на востоке Москвы, два открыты в Юго-Западном административном округе, еще по одному заработали в Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

"Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту. Мы надеемся, что жителям будет комфортнее получать питание в обновленных помещениях", – отметила Ракова.

Заммэра также добавила, что на сегодняшний день в Москве обновлены 13 молочно-раздаточных пунктов, что составляет более половины от запланированного объема на ремонт.

Обновлены были следующие пункты:



№ 61 на улице Сокольнический Вал,

№ 67 на Щелковском шоссе,

№ 70 на улице Хабаровская,

№ 84 на улице Суздальская,

№ 95 на улице Волочаевская,

№ 138 на улице Перекопская,

№ 151 на улице Коктебельская,

№ 209 на улице Туристская.

В рамках ремонта в молочно-раздаточных пунктах установили новые двери и окна со стеклопакетами с высокой тепло- и звукоизоляцией, разместили новую систему пожарной сигнализации и кондиционеры. Кроме того, на объектах появились зоны ожидания с мебелью.

Особенность модернизированных пунктов заключается в обновленной единой системе навигации. Так, у входа в помещение размещены фасадные таблички с информацией о режиме работы, а внутри установлены маркеры стоек "Пункт выдали" и функционального назначения иных помещений.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово, которую планируется открыть в I квартале 2023 года. Градоначальник заявил, что модернизация существующих объектов не всегда эффективна, поэтому, в частности, и было возведено новое медицинское учреждение.