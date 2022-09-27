В Москве открылись восемь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице отремонтировали еще восемь молочно-раздаточных пунктов, передает портал мэра и правительства столицы.
По словам представителя мэрии, четыре обновленных объекта находятся на востоке Москвы, два открыты в Юго-Западном административном округе, еще по одному заработали в Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.
"Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту. Мы надеемся, что жителям будет комфортнее получать питание в обновленных помещениях", – отметила Ракова.
Заммэра также добавила, что на сегодняшний день в Москве обновлены 13 молочно-раздаточных пунктов, что составляет более половины от запланированного объема на ремонт.
Обновлены были следующие пункты:
Особенность модернизированных пунктов заключается в обновленной единой системе навигации. Так, у входа в помещение размещены фасадные таблички с информацией о режиме работы, а внутри установлены маркеры стоек "Пункт выдали" и функционального назначения иных помещений.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово, которую планируется открыть в I квартале 2023 года. Градоначальник заявил, что модернизация существующих объектов не всегда эффективна, поэтому, в частности, и было возведено новое медицинское учреждение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: