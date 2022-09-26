Ракова: врачи московских поликлиник уже провели 600 тыс телемедицинских консультаций

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Телемедицинские технологии избавили 380 тысяч жителей Москвы от 600 тысяч визитов в больницы с февраля текущего года. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"<…> во время "Омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач-пациент" в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью", – прокомментировала Ракова.

По ее мнению, телемедицина смогла продемонстрировать свою эффективность. Ракова подчеркнула, что в Москве планируют чаще применять подобные консультации.

Ранее заммэра рассказала, что в столице расширились возможности сервисов искусственного интеллекта в медицине. По ее словам, компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке дополнительных направлений исследований.

Кроме того, на данный момент технология искусственного интеллекта применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других.