Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику в Свиблове

14:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин объявил, что детско-взрослая поликлиника в столичном районе Свиблово заработает в I квартале 2023 года. Об этом мэр рассказал в ходе рабочей поездки.
"Здесь, в Свиблово, строим новую поликлинику площадью 11 тысяч квадратных метров, что в три-четыре раза больше, чем те две поликлиники, которые сюда переезжают. И детское, и взрослое население Свиблово будет обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам", – объяснил градоначальник.
По словам Собянина, в отдельных случаях реконструкция действующих в Москве поликлиник невозможна. В связи с этим некоторые объекты строят с нуля.
"Есть поликлиники, которые не подлежат реконструкции, находятся в неприспособленных помещениях либо настолько морально и физически устарели, что нет никакого смысла их ремонтировать. В таких случаях строим новые поликлиники. В целом за четыре года должны построить больше 30 новых поликлиник в старых районах и в районах новостроек", – объяснил мэр.
Руководитель компании-подрядчика АНО "РСИ" Юрий Кондуров уточнил, что в настоящий момент на объекте идут пусконаладочные работы. Сдать его планируется до конца текущего года. Сейчас строительная готовность поликлиники оценивается в 90 процентов.
Строительство нового медицинского учреждения на улице Уржумской началось в октябре 2020 года. Здание является четырехэтажным и состоит из двух блоков на 750 посещений в смену. На территорию объекта переедут филиал № 1 городской поликлиники № 107 и обособленное подразделение детской городской поликлиники № 11.
Новая поликлиника предусматривает 273 рабочих места. Во взрослом отделении будут вести прием терапевты, офтальмологи, оториноларингологи, кардиолог, хирурги, урологи и другие профильные специалисты. В детском блоке станут доступны педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, врач ультразвуковой диагностики и иные эксперты.
Для работников и пациентов поликлиники в Свиблове установят современное оборудование, в том числе цифровой маммограф, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ, СМАД и ЛОР-комбайн, лазерный аппарат для диагностики и восстановления бинокулярного зрения.
Начиная с 2011 года в Москве было построено 120 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. В 2022–2024 годах будет завершена работа еще более чем на 50 объектах, в числе которых 25 поликлиник.
Ранее стало известно, что в 60 отремонтированных столичных поликлиниках стал работать бесплатный Wi-Fi. По словам замруководителя городского департамента здравоохранения Ильи Тырова, в дальнейшем такая услуга будет доступа в 200 медицинских учреждениях.
"Это наш город": бесплатный Wi-Fi стал доступен в 60 московских поликлиниках
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