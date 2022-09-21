Бочкарев: в НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

11:06
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомархитектуры
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ Склифосовского будет завершено до конца 2022 года. Сейчас готовность объекта превысила 90%.
"Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово", – сказал он.
Бочкарев отметил, что сейчас завершается отделка фасада, ведутся некоторые внутренние отделочные работы, а также строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем.
Новый комплекс будет готов принимать 200 пациентов в сутки. Смотровые фильтры будут оснащены диагностическим оборудованием. Для родственников пациентов в здании обустроят:
В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что специалисты ведомства организовали внеплановую проверку на строительном объекте, чтобы проконтролировать надежность конструкций и их соответствие проектной документации.
Новые скоропомощные комплексы с вертолетными площадками должны также появиться на базе:
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.
Отмечалось, что должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы. Откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания на базе крупных столичных больниц.
Московские поликлиники перестраивают по новому стандарту
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