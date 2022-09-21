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11:06

Бочкарев: в НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

городстроительство

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ Склифосовского будет завершено до конца 2022 года. Сейчас готовность объекта превысила 90%.

"Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово", – сказал он.

Бочкарев отметил, что сейчас завершается отделка фасада, ведутся некоторые внутренние отделочные работы, а также строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем.

Новый комплекс будет готов принимать 200 пациентов в сутки. Смотровые фильтры будут оснащены диагностическим оборудованием. Для родственников пациентов в здании обустроят:

  • просторные зоны ожидания;
  • помещения для бесед с врачами;
  • помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

По словам Бочкарева, высокотехнологичное оборудование, разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволят оперативно оказывать медицинские услуги высокого качества.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что специалисты ведомства организовали внеплановую проверку на строительном объекте, чтобы проконтролировать надежность конструкций и их соответствие проектной документации.

Новые скоропомощные комплексы с вертолетными площадками должны также появиться на базе:

  • городской клинической больницы имени С. П. Боткина;
  • городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова;
  • городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

Войстратенко добавил, что по поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительства объектов здравоохранения в городе.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.

Отмечалось, что должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы. Откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания на базе крупных столичных больниц.

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