Бочкарев: в НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ Склифосовского будет завершено до конца 2022 года. Сейчас готовность объекта превысила 90%.

"Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово", – сказал он.

Бочкарев отметил, что сейчас завершается отделка фасада, ведутся некоторые внутренние отделочные работы, а также строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем.

Новый комплекс будет готов принимать 200 пациентов в сутки. Смотровые фильтры будут оснащены диагностическим оборудованием. Для родственников пациентов в здании обустроят:



просторные зоны ожидания;

помещения для бесед с врачами;

помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

По словам Бочкарева, высокотехнологичное оборудование, разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволят оперативно оказывать медицинские услуги высокого качества.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что специалисты ведомства организовали внеплановую проверку на строительном объекте, чтобы проконтролировать надежность конструкций и их соответствие проектной документации.

Новые скоропомощные комплексы с вертолетными площадками должны также появиться на базе:



городской клинической больницы имени С. П. Боткина;

городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова;

городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

Войстратенко добавил, что по поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительства объектов здравоохранения в городе.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.

Отмечалось, что должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы. Откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания на базе крупных столичных больниц.

