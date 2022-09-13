Дронопорт запустили на стройплощадке детской больницы им. святого Владимира

16:34
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дронопорт запустили на строительной площадке детской больницы имени святого Владимира на востоке Москвы. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.
По его словам, благодаря этой технологии получится держать под контролем весь процесс строительства объекта. Кроме того, как уточнил Загрутдинов, дрон сможет сам и с заданной частотой осматривать площадку и делать снимки хорошего качества.
"Эти снимки затем привязываются к координатам и при помощи фотограмметрии создается высокоточная 3D-копия реального объекта на заданное число. Таким образом, мы контролируем, когда были проведены те или иные работы, в каком объеме и темпе они идут", – объяснил глава Депстроя.
Как ожидают разработчики новой системы, технология на 20% снизит затраты на контроль реконструкции медучреждения за счет сокращения расходов на выезды и раннего выявления неполадок на площадке.
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.
Отмечалось, что должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы. В 2021 году откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания на базе крупных столичных больниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: