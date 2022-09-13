Дронопорт запустили на стройплощадке детской больницы им. святого Владимира

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дронопорт запустили на строительной площадке детской больницы имени святого Владимира на востоке Москвы. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, благодаря этой технологии получится держать под контролем весь процесс строительства объекта. Кроме того, как уточнил Загрутдинов, дрон сможет сам и с заданной частотой осматривать площадку и делать снимки хорошего качества.

"Эти снимки затем привязываются к координатам и при помощи фотограмметрии создается высокоточная 3D-копия реального объекта на заданное число. Таким образом, мы контролируем, когда были проведены те или иные работы, в каком объеме и темпе они идут", – объяснил глава Депстроя.

Как ожидают разработчики новой системы, технология на 20% снизит затраты на контроль реконструкции медучреждения за счет сокращения расходов на выезды и раннего выявления неполадок на площадке.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.

Отмечалось, что должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы. В 2021 году откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания на базе крупных столичных больниц.

