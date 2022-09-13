В Москве введут 11 медицинских объектов до конца года

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений, сообщает комплекс градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова.
По его словам, среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену. Кроме того, должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы.
В 2021 году, как уточнил Загрутдинов, откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания:
Ранее в Москве стартовал проект по внедрению цифровых паспортов поликлиник. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой инструмент позволит главным врачам и их заместителям в режиме онлайн увидеть актуальную информацию одновременно по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники.
Сообщалось, что также главный врач сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории, что не только упростит работу, но и повысит эффективность управления амбулаторным звеном города
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