В Москве введут 11 медицинских объектов до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений, сообщает комплекс градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова.

По его словам, среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену. Кроме того, должны начать свою работу до конца года несколько скоропомощных стационарных комплексов – для Института Склифосовского и Боткинской больницы.

В 2021 году, как уточнил Загрутдинов, откроются также подстанция скорой медпомощи и три больничных здания:

детский корпус больницы в Коммунарке;

новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1;

лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А. С. Логинова.

Глава Депстроя отметил, что с начала 2021 года уже было открыто пять медицинских учреждений: два больничных корпуса – перинатальный центр больницы в Коммунарке и медкорпус больницы им. Ерамишанцева, а также три детские поликлиники в Кунцеве, Савеловском и Войковском районах.

Ранее в Москве стартовал проект по внедрению цифровых паспортов поликлиник. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой инструмент позволит главным врачам и их заместителям в режиме онлайн увидеть актуальную информацию одновременно по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники.

Сообщалось, что также главный врач сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории, что не только упростит работу, но и повысит эффективность управления амбулаторным звеном города



