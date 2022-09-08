Проект по внедрению цифровых паспортов поликлиник стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пилотный проект по внедрению цифрового паспорта поликлиники стартовал в девяти столичных учреждениях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, будет обновляться в режиме реального времени и станет доступна руководителям медучреждений в любой момент в удобном формате, что существенно экономит время", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такой инструмент позволит главным врачам и их заместителям в режиме онлайн увидеть актуальную информацию одновременно по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники. Главный врач сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории.

Ракова отметила, что это не только упростит работу, но и повысит эффективность управления амбулаторным звеном города и еще более качественно следить за здоровьем москвичей.

В цифровом паспорте поликлиники содержится полная аналитическая информация для эффективного управления учреждением. В нем есть иконки с сигнальной информацией, которые будут сообщать, если с пациентом что-то происходит.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

