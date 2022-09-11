Более 7 млн лучевых исследований в столице проанализировали с помощью нейросетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований, рассказал заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров.

"Нейросети за несколько минут анализируют лучевое исследование и производят необходимые измерения. Ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается. Так, в текущем году уже более 40% всех лучевых исследований городских медучреждений обрабатывает искусственный интеллект. В прошлом году эта цифра составляла около 30%.

В свою очередь, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев рассказал, что в этом году умные алгоритмы научились распознавать признаки еще пяти заболеваний, теперь они помогают медикам в поиске отклонений по 13 направлениям лучевых исследований.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

Аппарат Da Vinci состоит их хирургической консоли и консоли пациента с инструментами и камерой, а также стойки с монитором. Блоки стоят отдельно друг от друга, поэтому операции можно проводить дистанционно, даже из разных точек мира.

