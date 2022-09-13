Жилой комплекс построят на месте недостроя в столичном районе Щукино

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

ЖК общей площадью около 100 тысяч квадратных метров построят в столичном районе Щукино на месте недостроя, сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, новый объект планируют возвести в 1-м Волоколамском проезде, владении 10. В настоящее время там находятся офисные здания и объект незаконченного строительства, который собираются снести.

Пятова уточнила, что внесение коррективов в правила землепользования и застройки одобрила ГЗК, которую возглавляет Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что многофункциональный жилой комплекс построят в районе Молжаниново на севере столицы. Он появится на улице Молжаниновской, недалеко от Ленинградского шоссе.

Отмечалось, что общая площадь нового ЖК составит около 68 тысяч квадратных метров. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, остальные площади займут квартиры.

