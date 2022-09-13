Жилой комплекс с приватным двором появится в районе Молжаниново

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Многофункциональный жилой комплекс построят в районе Молжаниново на севере столицы, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что ЖК появится на улице Молжаниновской, недалеко от Ленинградского шоссе. Фасады секций оформят разными материалами в цветовой палитре от белого и серого оттенка до черного и кирпичного.

Здание облицуют керамогранитными и композитными панелями, а также штукатуркой. Восемь секций дома образуют полузакрытый внутренний двор, который станет композиционным центром комплекса – здесь организуют пешеходные зоны, детские и игровые площадки.

Общая площадь нового ЖК составит около 68 тысяч квадратных метров. Высота – от 11 до 16 этажей, к некоторым секциям пристроят одноэтажные объемы. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, остальные площади займут квартиры.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы построили новый многофункциональный центр. Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, возвели по адресу Дубравная улица, владение 33.

Витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен асимметричными плиточными вставками.

