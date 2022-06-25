Многофункциональный центр построили у метро "Митино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый многофункциональный центр построили у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, построили по адресу: Дубравная улица, владение 33. Войстратенко пояснил, что Мосгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии здания проектным документам.

"Торговый центр с подземным этажом, где разместится супермаркет, построен в шаговой доступности от станции метро «Митино». После ввода в эксплуатацию он разнообразит коммерческую инфраструктуру, доступную жителям района", – сказал он.

Войстратенко пояснил, что витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен ассиметричными плиточными вставками. На его первом этаже расположатся торгово-ярмарочные площади и фудкорт, а на третьем – фитнес-центр. Здание оборудовано эскалаторами и лифтами.

Глава Мосгосстройнадзора добавил, что в соответствии с поручением Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание безопасности и качеству строящейся торговой инфраструктуры.

"Комитет провел на объекте девять проверок, из них семь состоялись в рамках программы надзорных мероприятий. К ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в столице занялись благоустройством территории вокруг северного вестибюля станции метро "Окружная" салатовой ветки. Место дополнительно озеленят, там появятся скамейки и другие малые архитектурные формы. Для пассажиров сделают удобный подход ко второму вестибюлю "Окружной".