Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории Москвы

10:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда четырем строительным проектам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
За счет средств инвесторов в городе построят два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе. Кроме того, планируется возведение многофункционального центра в селе Остафьево и офисно-делового здания в Рублево-Архангельском.
Общая площадь проектов составит около 55 тысяч квадратных метров. Ожидается, что за их счет появится 3,5 тысячи рабочих мест. В совокупности строительство обойдется в более чем семь миллиардов рублей.
Программа стимулирования создания рабочих мест действует в Москве с 2019 года. Инвесторам предлагают льготы в виде снижения платежей в городской бюджет за изменение вида разрешенного использования земельных участков при реализации своих проектов, включая жилищное строительство.
Подобный подход затрагивает строительство объектов промышленного и офисного назначения, спортивных сооружений, гостиниц и иных категорий зданий. За счет привлечения инвесторов формируется комплексная сбалансированная застройка новых районов.
На сегодняшний день городские власти одобрили проекты, совокупный объем инвестиций по которым превышает 92 миллиарда рублей. За счет них будет создано более 33 тысячи рабочих мест.
Согласно сообщению заммэра Москвы Владимира Ефимова, промышленные масштабные инвестиционные проекты позволят создать в Москве более 8,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Они будут реализованы на площади более 70 гектаров.
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