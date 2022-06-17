Свыше 8,3 тысячи рабочих мест будут созданы в Москве благодаря инвестиционным проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Промышленные масштабные инвестиционные проекты позволят создать в Москве более 8,3 тысячи дополнительных рабочих мест, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк. В результате в столице появится более 8,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Уточняется, что комплекс по изготовлению архитектурного бетона будет возведен в СЗАО, комплекс по выпуску строительной продукции будет построен в Зеленоградском округе, по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники – в ВАО.

Кроме того, логистический центр и производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева создадут в Троицком и технопарк с распределительным центром – в СВАО.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, 2 производственных комплекса по выпуску строительной продукции и изготовлению архитектурного бетона на площади 36 гектаров позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест. Он уточнил, что инвестиции в данные проекты составят 14,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что меры поддержки застройщиков позволили вернуть московским собственникам земельных участков банковские гарантии на сумму 5,8 миллиарда рублей.

Как подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, вернувшие банковские гарантии застройщики возводят комплексы в Рублево-Архангельском и Молжаниновском районах, а также в Хорошёво-Мнёвниках.

