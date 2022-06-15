Московские застройщики вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей

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Меры поддержки застройщиков позволили вернуть московским собственникам земельных участков банковские гарантии на сумму 5,8 миллиарда рублей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Владельцы земель, сменившие вид разрешенного использования территорий, а затем заключившие с городом соглашение о создании мест приложения труда, предоставляют две банковские гарантии в правительство Москвы. Благодаря этой мере антикризисной поддержки такое дублирование банковских гарантий устраняется. Застройщики могут сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии. Этой опцией уже воспользовались три собственника 15 земельных участков. Они вернули банковские гарантии на 5,8 миллиарда рублей", – отметил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Как подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, вернувшие банковские гарантии застройщики возводят комплексы в Рублево-Архангельском и Молжаниновском районе, а также в Хорошёво-Мнёвниках.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о заключении 18 соглашений о создании мест приложения труда. По его словам, будут построены 7 школ и 6 детских садов, 7 деловых центров, 6 технопарков, 2 торгово-офисных здания, 2 торгово-развлекательных центра и 1 производственный комплекс. Возведение данных объектов позволит создать за пределами ТТК порядка 30 тысяч рабочих мест. Их ввод в эксплуатацию ожидается в 2023–2026 годах.

Уточняется, что объем вложений в реализацию перечисленных проектов составит 85,2 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в Москве с марта текущего года 11 застройщиков воспользовались возможностью отсрочить на шесть месяцев предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного земельного участка. Общая сумма отсрочки превысила 1 миллиард рублей.

Для получения отсрочки инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества.

