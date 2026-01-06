Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 04:40

Происшествия
Главная / Новости /

AFP: ситуация в Каракасе, где были слышны звуки стрельбы, находится под контролем

Ситуация в Каракасе, где были слышны звуки стрельбы, находится под контролем – СМИ

Фото: ТАСС/Reporta Angel

Ситуация в столице Венесуэлы Каракасе, где была слышна стрельба, находится под контролем властей. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

"Ситуация находится под контролем", – написал корреспондент издания в соцсети X со ссылкой на источник, близкий к офису правительства Венесуэлы.

Ранее портал BNO News сообщил о звуках стрельбы рядом с президентским дворцом в Каракасе 6 января. Обстоятельства ЧП на данный момент неясны.

Также местные СМИ отмечают, что звуки стрельбы могли быть слышны из-за активной работы систем ПВО. В районе президентского дворца были замечены БПЛА.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика