AFP: ситуация в Каракасе, где были слышны звуки стрельбы, находится под контролем

Фото: ТАСС/Reporta Angel

Ситуация в столице Венесуэлы Каракасе, где была слышна стрельба, находится под контролем властей. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

"Ситуация находится под контролем", – написал корреспондент издания в соцсети X со ссылкой на источник, близкий к офису правительства Венесуэлы.

Ранее портал BNO News сообщил о звуках стрельбы рядом с президентским дворцом в Каракасе 6 января. Обстоятельства ЧП на данный момент неясны.

Также местные СМИ отмечают, что звуки стрельбы могли быть слышны из-за активной работы систем ПВО. В районе президентского дворца были замечены БПЛА.