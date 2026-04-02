Tasnim: 8 человек погибли в результате удара США и Израиля по мосту в Иране

Восемь человек стали жертвами атаки США и Израиля на мост B1 между Тегераном и Кереджем. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

Также еще 95 человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что среди погибших – мирные граждане, включая тех, кто находился в районе моста проездом и праздновал день природы, завершающий 13-й день иранского Нового года.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.