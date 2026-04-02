Новости

Новости

02 апреля, 21:56

Наука

Жители севера России смогут увидеть полярные сияния в ночь на 3 апреля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Полярные сияния могут появиться на Земле в ночь на 3 апреля. Их смогут увидеть жители северных частей России, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Магнитная буря началась в четверг днем (2 апреля. – Прим. ред.). Модели подтверждают довольно высокую вероятность наблюдения сегодня вечером полярных сияний – в основном, правда, в северных и северо-западных регионах", – говорится в сообщении.

Наибольшая вероятность возникновения полярного сияния зафиксирована в Мурманске. Там она оценивается в 95%. В Архангельске вероятность составляет 64%, в Санкт-Петербурге – 20%, а в Москве – 7%.

При этом, как отметили ученые, магнитная буря усилилась. Ее значение приближается к среднему уровню G2.

Магнитная буря началась на Земле из-за корональной дыры на Солнце. Ожидается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений составит около трех суток.

При этом в ночь на субботу, 4 апреля, возможно усиление бури вследствие приближения к планете слабого выброса солнечной массы.

Россияне наблюдали северное сияние в ночь на 23 марта

Читайте также


наукарегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

