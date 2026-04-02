Жители севера России смогут увидеть полярные сияния в ночь на 3 апреля

Полярные сияния могут появиться на Земле в ночь на 3 апреля. Их смогут увидеть жители северных частей России, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Магнитная буря началась в четверг днем (2 апреля. – Прим. ред.). Модели подтверждают довольно высокую вероятность наблюдения сегодня вечером полярных сияний – в основном, правда, в северных и северо-западных регионах", – говорится в сообщении.

Наибольшая вероятность возникновения полярного сияния зафиксирована в Мурманске. Там она оценивается в 95%. В Архангельске вероятность составляет 64%, в Санкт-Петербурге – 20%, а в Москве – 7%.

При этом, как отметили ученые, магнитная буря усилилась. Ее значение приближается к среднему уровню G2.

Магнитная буря началась на Земле из-за корональной дыры на Солнце. Ожидается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений составит около трех суток.

При этом в ночь на субботу, 4 апреля, возможно усиление бури вследствие приближения к планете слабого выброса солнечной массы.

