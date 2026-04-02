Шойгу: конфликт в Иране обернется голодом и нищетой для миллионов людей

Конфликт на Ближнем Востоке обернется нищетой и голодом для миллионов человек из-за нарушения поставок продовольствия и его дефицита. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты в Москве.

"Безусловно, события, которые сегодня происходят в странах Персидского залива, я имею в виду в первую очередь в Иране, повлияли на состояние экономики, логистики во всех сферах и фактически по всему миру", – сказал он.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, однако Тегеран пообещал полностью перекрыть его в таком случае.

В ответ на это американский лидер поручил Пентагону временно отложить любые военные действия против иранских электростанций и объектов энергетической инфраструктуры, объяснив свое решение успешными переговорами между двумя странами. В конце марта Вашингтон подтвердил передачу Тегерану плана из 15 пунктов по завершению конфликта.

По утверждению Трампа, Исламская Республика согласилась с большей частью плана по урегулированию конфликта. Однако МИД Ирана опроверг данное заявление, заявив, что не приемлет прекращения огня, а требует полную остановку войн во всем регионе.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва обладает возможностью предоставить безопасные и надежные транспортно-логистические маршруты, которые будут особенно актуальны на фоне событий на Ближнем Востоке. В этом контексте глава государства обратил внимание на экономическую выгоду для партнеров российской столицы.

