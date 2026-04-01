Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 10:54

Политика

Путин заявил о готовности России предложить миру безопасные логистические маршруты

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Москва обладает возможностью предоставить безопасные и надежные транспортно-логистические маршруты, которые будут особенно актуальны на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин.

"Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом", – сказал президент в видеообращении к участникам Международного транспортно-логистического форума.

В этом контексте глава государства обратил внимание на экономическую выгоду для партнеров Москвы, подчеркивая, что российские логистические маршруты позволят как сократить сроки перевозок, так и диверсифицировать глобальные транспортные потоки.

В своей речи Путин также указал на прямое влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетические рынки и транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. В этом свете все больше стран и компаний начинают менять приоритеты, которые раньше затрагивали только скорость и стоимость перевозок.

"Решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам", – добавил российский лидер.

Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе началась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли первые совместные удары по Ирану. В ответ Тегеран был вынужден запустить ракеты по территории еврейского государства и американским базам в Персидском заливе.

Обострение ситуации привело к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим президент США Дональд Трамп сначала пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, однако Тегеран пообещал полностью перекрыть канал в таком случае.

В ответ на это американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные действия против иранских электростанций и объектов энергетической инфраструктуры, объяснив это успешными переговорами между двумя странами. В конце марта Вашингтон подтвердил передачу Тегерану плана из 15 пунктов по завершению конфликта.

По утверждению Трампа, Исламская Республика якобы согласилась с большей частью плана по урегулированию конфликта. Однако МИД Ирана позднее опроверг данное заявление, уточнив, что не приемлет прекращения огня, а требует полную остановку войн во всем регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьполитикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика