Йенс Столтенберг, будучи генеральным секретарем НАТО, в 2021 году предлагал обсудить создание буферной зоны между Россией и Альянсом и вывод его сил на позиции, существовавшие до 1997 года. Об этом сообщило латвийское издание NRA.

Столтенберг, в частности, выражал в мемуарах обеспокоенность будущим НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Бывший генсек допускал, что распад Альянса станет вполне возможным.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает НАТО как альянс, действия которого направлены против интересов России.

Схожей позиции придерживается и глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого планы готовящегося Североатлантическим альянсом конфликта против России четко просматриваются в заявлениях европейских лидеров.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также отметил, что гипотетический распад НАТО может создать потенциальные угрозы для России. На сегодняшний день, по его словам, европейские страны взяли курс на достижение стратегической независимости от США и начали активно наращивать свои военные возможности.

