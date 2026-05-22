"Мосбилет" в День славянской письменности приглашает в библиотеки столицы

В воскресенье, 24 мая, будет отмечаться День славянской письменности и культуры. Столичные учреждения культуры предлагают москвичам и туристам приобщиться к празднику, сообщается на сайте сервиса "Мосбилет".

В частности, 22 мая Московская Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара подготовила программу "Что скрывает ижица". Взрослые и дети познакомятся с историей создания славянской азбуки, проследят путь развития письменности, узнают о появлении известных пословиц и поговорок.

Частью программы также станет игра "Новгородский торг", в ходе которой участники покажут свою смекалку и логическое мышление, а также узнают много нового о древнем Новгороде. Для участия необходимо записаться по телефону +7 499 242⁠-57⁠-23.

Тем временем в филиале библиотеки на Ростовской набережной пройдет лекция для детей. Юным слушателям расскажут о Кирилле и Мефодии и о том, как создавалась славянская азбука.

Культурный центр "Москвич" предлагает всем желающим познакомиться со славянской культурой на занятиях по декоративно-прикладному искусству, научиться технике печати, а также создать предметы интерьера, игрушки и картины.

Мероприятия запланированы и в библиотеке № 67. Ее посетители смогут узнать об истории славянской письменности и азбуки, а также о том, что собой представляла древняя клинопись. Вход свободный.

На следующий день, 23 мая, в библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова состоится торжественное заседание Московского лермонтовского общества. Его участники посмотрят фильм "20 лет вместе" и увидят выставку графики художницы Ольги Голубейко "Герой нашего времени". Вход свободный.

24 мая в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова запланирован круглый стол "Идея славянского единства в русской мысли и культуре". Среди участников будут философы, историки, культурологи и другие. Они подробно рассмотрят период с XIX по XX век. Вход свободный.

Фольклорный центр "Москва" подготовил праздничный концерт, а Музей А. С. Есенина – тематическую программу. В последнем в 16:00 пройдет вечер "Рассыпанное время" современного поэта Евгения Поспелова, а в "Есенин-центре" в 19:00 начнется концерт "Свобода звука: музыка вне рамок".

Кроме того, День славянской письменности отметят в музее-заповеднике "Коломенское". Там с 12:00 до 18:00 будут выступать музыканты, в 13:00 пройдут семейные игры.

В 12:00, 14:00 и 16:00 состоятся мастер-классы по созданию книжных закладок в славянском стиле, в 13:00, 15:00 и 17:00 – по изготовлению славянских оберегов на счастье. В 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00 всех желающих научат делать старинные открытки. В 12:45 и 14:45 пройдет лекция, на которой гостям расскажут о царицах и царевнах династии Романовых. Все мероприятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

После основной программы посетители могут посетить музей деревянного зодчества под открытым небом. Он был создан первым директором "Коломенского" Петром Барановским, который привез в музей-заповедник памятники деревянного строительства: из Архангельской области – одну из башен Николо-Корельского монастыря, из Карелии – Моховую башню Сумского острога. Вместе с башней Братского острога и церковью Георгия Победоносца они составляют экспозицию музея деревянного зодчества.

Музей "Слово" на ВДНХ тоже подготовил спецпрограмму ко Дню славянской письменности. Например, 23 мая в 12:00 пройдет лекция "Слово для славян: как Кирилл и Мефодий создали новую цивилизацию", а в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 гости увидят иммерсивный спектакль "Все это лишь слова".