22 мая, 15:30

Происшествия

Машинист копра пойдет под суд после гибели рабочего на стройке в Зюзине

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Машинист копра – строительной машины, забивающей сваи и трубы в грунт, – предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет об инциденте, произошедшем на строительном объекте на Большой Юшуньской улице в декабре 2025 года. Рабочий частной подрядной организации погиб после падения на него стрелы крана.

Расследование тогда взяла под контроль Зюзинская межрайонная прокуратура. Правоохранители выяснили, что машинист копра нарушил правила безопасности, допустив нахождение рабочего в опасной зоне под стрелой крана. Во время перемещения крана он не остановил его, что привело к обрушению стрелы и последующей гибели человека.

"Обвинительное заключение по делу уже утверждено прокурором. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом", – заключили в ведомстве.

Ранее двое рабочих упали с 6-го этажа во время строительных работ многоквартирного дома в Улан-Удэ. Один из них в результате скончался в медучреждении.

Местная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. Позднее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

