Рабочий погиб при падении с высоты на стройке на юге Москвы

Двое рабочих упали с высоты на стройке на Автозаводской улице в Москве. В результате один из них скончался, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что второй рабочий был доставлен в больницу.

В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.

Ранее мужчина 2000 года рождения, работавший в субподрядной организации, упал с 10-го этажа строящегося здания на Производственной улице в районе Солнцево в лифтовую шахту. В результате сотрудник погиб.

Еще один случай произошел на строительной площадке в Самаре. По версии следствия, во время монтажных работ по остеклению 20-го этажа строящегося ЖК трос фасадно-подъемной люльки оборвался, из-за чего находящиеся в конструкции рабочие упали и погибли.

