03:33

Политика

Иран не собирается отправлять в США обогащенный уран

Фото: depositphotos/javarman

Иранские власти не намерены передавать Соединенным Штатам обогащенные ядерные материалы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Дипломат подчеркнул, что данный вопрос является для Тегерана закрытым и не может быть предметом переговоров.

Также он добавил, что сейчас между Ираном и США продолжается непрямой обмен посланиями. Вместе с тем, по словам замглавы МИД, позиция американской стороны вызывает в Тегеране неприятие.

"На нынешнем этапе США выдвигают требования, которые представляются нам чрезмерными", – отметил Хатибзаде.

При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с Вашингтоном. Речь идет об уране, который оказался погребен под толщей грунта и бетона в результате серии ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

