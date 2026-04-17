Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с Вашингтоном. Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала NewsNation

Американский лидер также добавил, что его это "совсем не удивляет".

Ранее Трамп также заявлял, что Иран пошел на беспрецедентные уступки и согласился передать Вашингтону обогащенный уран, оставшийся под завалами разрушенных предприятий. Он назвал его "ядерной пылью".

Кроме того, по словам главы Белого дома, США и Иран "о многом договорились" и скоро может произойти "что-то очень положительное". При этом он не привел никаких подробностей.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф ранее также говорил, что США до начала военной операции предлагали Ирану отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. По его словам, Вашингтон предлагал Тегерану организовать поставки бесплатного ядерного топлива.

