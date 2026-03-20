Нетаньяху заявил, что Иран больше не может обогащать уран

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран был лишен возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По словам премьера, иранские арсеналы ракет и беспилотников значительно ослаблены и будут уничтожены в ходе дальнейших авиаударов.

Нетаньяху добавил, что одной из целей военной операции против Ирана является создание условий, при которых иранский народ "мог бы взять свою судьбу в свои руки".

Ранее Израиль атаковал иранское газовое месторождение "Южный Парс". По информации СМИ, американский лидер Дональд Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Тем не менее президент США выступил против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В свою очередь, Тегеран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.