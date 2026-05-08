Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

01:31

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО отразила атаку еще четырех БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО еще 13 БПЛА. Всего с 7 мая было уничтожено 78 беспилотников. На места их падений выезжали сотрудники экстренных служб.

В связи с этими событиями были введены временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Внуково не принимает и не отправляет рейсы, а Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

мэр Москвыпроисшествиягород

