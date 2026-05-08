Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО перехватили и сбили еще один БПЛА, летевший на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 19 дронов, летевших на столицу ночью 8 мая. Всего с 7 мая уничтожен 81 БПЛА.

В целях безопасности аэропорт Внуково временно закрыт на прием и вылет рейсов. Аэропорт Домодедово функционирует в ограниченном режиме – рейсы выполняются по согласованию.