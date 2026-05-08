Собянин сообщил о сбитии уже 74 БПЛА на подлете к Москве

Сбиты еще пять БПЛА, летевших на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации восьми дронов, летевших в сторону столицы 8 мая. Всего с 7 мая сбиты 74 БПЛА. На место падения фрагментов выезжали сотрудники экстренных служб.

На фоне сообщений об атаке были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Внуково не принимает и не отправляет рейсы. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.