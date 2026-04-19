Россия призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на газопроводы

Фото: depositphotos/Alexis84

Россия неоднократно призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что в условиях продолжающихся террористических атак на объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию по морскому дну, Москва неоднократно обращалась к Анкаре с соответствующими сигналами. По словам замглавы МИД, от украинской стороны требуется незамедлительное пресечение подобных актов агрессии и предоставление четких заверений в их недопущении в будущем.

Грушко отметил, что российская сторона рассчитывает на "отрезвляющие сигналы "со стороны Турции в адрес Киева, способные обеспечить стабильность работы стратегических магистралей.

Ранее пресс-служба компании "Газпром" сообщила об отражении новых атак со стороны Украины на свои объекты, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Там подчеркнули, что по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 БПЛА, по КС "Казачья" – тремя, по КС "Береговая" – одним.